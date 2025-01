Nota stampa cmrc scomparsa Patrizio Belli

(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 “La Città Metropolitana di Roma Capitale esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del Dott. Patrizio Belli. Per molti anni, presso gli uffici della ragioneria della già Provincia di Roma, si è fatto apprezzare per le sue doti umane e per il suo bagaglio culturale e professionale. La Città metropolitana di Roma Capitale porge alla famiglia di Patrizio le più sentite condoglianze”

Cosi la nota della Città metropolitana di Roma Capitale.

Roma 19 gennaio 2025