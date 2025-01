(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 LUIGI MAZZONE È IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA.

ELETTO IL CONSIGLIO FEDERALE PER IL QUADRIENNIO 2025-2028

ROMA – LUIGI MAZZONE È IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

SCHERMA PER IL QUADRIENNIO 2025-2028. CON 245 VOTI OTTENUTI IL

PRESIDENTE NEO ELETTO HA BATTUTO L’USCENTE PAOLO AZZI, AL QUALE SONO

ANDATE INVECE 197 PREFERENZE. È L’ESITO DELLA XXXIV ASSEMBLEA NAZIONALE

ORDINARIA ELETTIVA DELLA FIS, SVOLTASI OGGI A ROMA, NEL SALONE D’ONORE

DEL CONI.

I lavori dell’Assemblea, presieduta da Luca Magni con vicepresidente

Aldo Cuomo, sono stati aperti da un minuto di silenzio in memoria del

maestro Gianni Augugliaro e di tutti i componenti della famiglia della

scherma italiana scomparsi in questi quattro anni. Sono stati poi

insigniti, in segno di riconoscimento per l’impegno profuso nell’ultimo

Quadriennio, i Consiglieri federali uscenti e non ricandidati Vincenzo

De Bartolomeo, che ha ricoperto anche la carica di Vicepresidente nel

suo quarto mandato in Consiglio, Matteo Autuori, Joelle Piccino e

Valerio Aspromonte. A seguire, sono stati consegnati ufficialmente

diploma e medaglia della FIE per l’inserimento nella Hall of Fame della

scherma mondiale dell’olimpionico Giuseppe Delfino, leggendario campione

azzurro. Il premio è stato ritirato da Andrea Bermond, Presidente del

Circolo della Scherma di Ivrea intitolato proprio a Giuseppe Delfino.

Si è entrati a quel punto nel vivo della fase elettiva, con la

presentazione dei programmi dei Candidati, il tutto in un clima di

grande correttezza e sportività. A quel punto, i rappresentanti di 299

società affiliate, 94 atleti e 48 tecnici hanno espresso il proprio voto

per il Presidente, competizione che ha visto Luigi Mazzone superare

Paolo Azzi per 245 voti a 197.

Queste le prime parole di Luigi Mazzone dopo essere stato proclamato

Presidente: “_Sono onorato ed emozionato. Ma anche molto