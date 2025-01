(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

L’irriverente. Rete ferroviaria e attentati. Trovata una nuova opera di Esopo

In una penisola viveva un ministro che di notte e di giorno doveva fare la guardia alla rete ferroviaria del suo popolo. Si annoiava e gli piaceva essere al centro dell’attenzione, e quindi, mentre il suo popolo poneva maggiore attenzione al suo capo piccola e bionda, cominciò a gridare: “Al lupo, al lupo!”. Tutti si allarmarono e gli fecero eco per per aiutarlo. Il ministro burlone continuava a gridare, ma il lupo non appariva, se non qualche gallina che attraversava i binari.

E continuò a gridare per parecchi giorni, fino ad un giorno in cui un lupo venne veramente. Il ministro cominciò a gridare: “Al lupo, al lupo!”, ma nessuno gli diede ascolto perché tutti pensarono che fosse il solito ministro.

Così il lupo mangiò tutti i binari (altre versioni narrano che fu il ministro ad essere mangiato).

(favola attribuita ad Esopo, AD 2025)

François-Marie Arouet- consulente Aduc

