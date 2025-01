(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

19 gennaio 2025

I PRIMI CAMION DEL WFP ENTRANO A GAZA CON IL CESSATE IL FUOCO CHE APRE UNA FINESTRA DI SPERANZA PER LE FAMIGLIE AFFAMATE

ROMA – Domenica i convogli dell’agenzia ONU World Food Programme (WFP) sono entrati a Gaza da nord e da sud, mentre il tanto atteso cessate il fuoco entrava in vigore, consentendo all’agenzia di portare urgentemente aiuti alimentari su larga scala e di iniziare ad allontanare dalla fame un territorio devastato dalla guerra.

I camion, con il carico di pasti pronti e sacchi di farina, sono entrati a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom a sud e il valico di Zikim a nord. Il WFP prevede di avere almeno 150 camion carichi di cibo ogni giorno che entrano a Gaza, nell’ambito di un’operazione di emergenza umanitaria nella Striscia progettata per fornire ingenti quantità di rifornimenti salvavita alimentari e di altro tipo.

“Questo è un fondamentale primo passo, ma i bisogni a Gaza sono immensi; due milioni di persone sono state private di cibo e altri beni di prima necessità per troppo tempo”, ha detto Cindy McCain, Direttrice Esecutia del WFP. “La popolazione di Gaza ha bisogno che questo cessate il fuoco che è stato negoziato duri, in modo che gli operatori umanitari possano muoversi liberamente e in sicurezza attraverso Gaza per consegnare aiuti salvavita. Dopo 15 mesi di guerra, abbiamo bisogno di un’operazione di soccorso su vasta scala se vogliamo evitare ulteriori morti”.

Il WFP ha abbastanza cibo pre-posizionato lungo i confini e in viaggio verso Gaza per oltre un milione di persone per 3 mesi. Ciò include pacchi alimentari, farina, prodotti per pasti caldi e integratori nutrizionali. Il WFP prevede di utilizzare ogni valico di frontiera, da Giordania, Israele ed Egitto, per far arrivare i rifornimenti a Gaza.

Le vie per il rifornimento di aiuti a Gaza sono state gravemente limitate nelle ultime settimane, peggiorando una situazione di sicurezza alimentare già disperata. Dall’inizio di gennaio il WFP ha potuto raggiungere a Gaza solo circa 300.000 persone. La maggior parte ha ricevuto pasti caldi o razioni notevolmente ridotte (un sacco da 25 kg di farina a famiglia).

L’obiettivo del WFP è di fornire assistenza alimentare immediata in tutta Gaza, tra cui distribuzione diretta di farina e pacchi alimentari, il rifornimento di panetterie e la fornitura di integratori nutrizionali per migliaia di bambini malnutriti. Quando riprenderanno le forniture commerciali di cibo e di altri beni, verranno forniti buoni elettronici o denaro contante alle famiglie in modo che possano acquistare cibo e altri beni essenziali. Nelle prossime settimane, il WFP intende supportare la produzione alimentare locale ove possibile.

Per raggiungere tutte le persone bisognose e avere un impatto significativo, il WFP chiede alla comunità internazionale di aumentare i finanziamenti, in modo da potenziare capacità e personale per far fronte all’aumento delle operazioni.

Disponibili immagini video qui.

