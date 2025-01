DALDOSS: ASSEMBLEA ANNUALE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE DI TRENTO

(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

a seguire una dichiarazione dell'assessore regionale Carlo Daldoss che

questa mattina ha partecipato all’Assemblea generale della Federazione

Provinciale Scuole Materne di Trento.



Dal 2020 al 2024 abbiamo concesso contributi complessivi per oltre 2,5

milioni di euro alla Federazione provinciale scuole materne per iniziative

di apprendimento linguistico – ha spiegato l’assessore regionale alla

previdenza *Carlo Daldoss* – per il 2025 è previsto un intervento su 80

scuole materne, con una spesa stimata di 650.854 euro e un contributo pari

al 70% della spesa ammessa.

In particolare, il progetto coinvolgerà 62 scuole per l’accostamento

all’inglese e 18 per l’accostamento al tedesco, con un totale di 20.402 ore

programmate – ha continuato l’assessore – con un investimento significativo

per garantire almeno 4 ore settimanali nelle scuole a sezione unica,

incrementate proporzionalmente nelle scuole con più sezioni. Questo sistema

garantisce efficienza e continuità al progetto, che rappresenta un elemento

qualificante per il sistema educativo regionale e un investimento nelle

competenze linguistiche dei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Grazie al coordinamento della Federazione provinciale scuole materne,

abbiamo reso più efficiente la gestione delle richieste, garantendo

continuità e qualità – ha concluso Daldoss – questo investimento non è solo

educativo, ma anche culturale, poiché promuove il multilinguismo come

valore identitario del nostro territorio e come competenza essenziale per

affrontare le sfide del futuro.

