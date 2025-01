(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Craxi, Martusciello: “L’Italia di oggi è figlia di quella che governò Craxi”

“Cosa si spense quel 19 gennaio? Cosa perse il Paese quel giorno? Di cosa siamo più poveri da quel giorno? Sono questi gli interrogativi a cui bisogna rispondere per comprendere davvero la storia d’Italia”.

Così Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, nel ricordare Bettino Craxi nell’anniversario della sua scomparsa.

“Si spense una voce libera, perché Craxi era una voce libera senza padroni, e perdemmo un leader internazionale, visionario illuminato, rendendo il Paese più povero intellettualmente e sullo scacchiere internazionale”, aggiunge Martusciello.

“Ci ha lasciato in eredità le sue grandi battaglie che abbiamo come Forza Italia il dovere di portare avanti. L’Italia che non si piega di oggi è anche figlia di quella Italia che governò Craxi”, conclude l’ europarlamentare

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma