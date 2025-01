(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 CRAXI: DALLA CHIESA (FI), “GRANDISSIMO STATISTA E GRANDISSIMO UOMO”

“Un pensiero oggi, 19 gennaio, per quello che per me e per l’Italia è’ stato un grandissimo statista. Basta ricordare Sigonella, e l’orgoglio che provammo tutti, quella sera, per Bettino Craxi. Il mondo ce lo invidio’. Un politico che si “dimentico’” di esserlo soltanto in un’occasione. Quando diventò’ solo un uomo, un amico protettivo, in occasione dei funerali di mio padre, a Palermo. In Chiesa lui si schierò, e questo e’ proprio il termine piu’ giusto, dalla parte della famiglia, in mezzo a noi fratelli, e lascio’ vuota la sedia che gli era stata preparata dall’altra parte della navata, dove c’era riunito l’intero Governo di quel momento. Lui non volle confondersi con chi aveva lasciato solo mio padre. Al quale lui voleva bene, stimandolo profondamente, dai tempi del terrorismo a Milano. E da quel tre settembre dell’82, per due anni di seguito, senza dire niente a nessuno, mi accompagnava a portare i fiori sulla tomba di mio padre a Parma. Ci raggiungeva da Milano mio fratello, e per noi fu importante sentirci accanto una persona come lui che non ci aveva abbandonato. Ecco perche’ la mia infinita gratitudine per un Craxi che l’Italia, purtroppo, ha infangato, ha mandato in un esilio vergognoso, ingiusto, molto sofferto, impedendogli anche il diritto di venirsi a curare a casa sua, vicino a sua moglie e ai suoi figli. E alla fine lui, mai umiliato ma profondamente deluso, preferì’ rimanere in Tunisia. Stefania e’ diventata una delle persone a me piu’ care, e nella sua voce, quando parla di Craxi, riconosco lo stesso amore e lo stesso dolore, che non finisce mai, di quando io parlo di mio padre. Un abbraccio a Bettino Craxi, oggi, ovunque sia. La politica e’ fatta anche di umanità. Basta ricordarselo, qualche volta”. Così in una nota l’On. Rita Dalla Chiesa, vice presidente dei deputati azzurri.

