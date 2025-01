(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Craxi: Calderone (FI), “Storia ha ridato giusta valutazione a statista lungimirante”

“Dal 19 gennaio 2000 la storia della politica ha perso la figura di Bettino Craxi, uno statista lungimirante e un innovatore che ha segnato il suo tempo e ha lasciato in eredità a tutti noi la volontà di riportare l’Italia al centro dello scacchiere internazionale, sul piano economico, della credibilità e dell’autorevolezza. La sua capacità di innovazione è ancora oggi un esempio per chi fa politica e per chi crede a un’Italia sempre ambiziosa ed in crescita. È doveroso oggi ricordarlo e ricordare anche gli ultimi anni della sua vita trascorsi ingiustamente in esilio e da perseguitato”. Così in una nota l’On. Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia e Capogruppo FI in Commissione Giustizia.

