Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 CODICE DELLA STRADA, CAMPIONE (FDI): MULTE CROLLATE, EFFETTO VIRTUOSO

“Il nuovo codice della strada, grazie al governo Meloni e al ministro Salvini ha prodotto un effetto virtuoso che va a beneficio dei cittadini anche dal punto di vista economico, come confermano i numeri che arrivano anche dalla Versilia, dove le multe sono sensibilmente calate. Un effetto che si allarga a macchia d’olio in tutta Italia, alla luce dei dati registrati dai vari giornali locali: eclatante quanto viene segnalato in alcune località del Veneto, dove le multe sono state pressoché dimezzate. A ciò ci si aggiunge il calo degli incidenti mortali che, a un mese dall’entrata in vigore, registrano una flessione di 30 unità. Questo vuol dire ogni giorno si è evitato a una madre di piangere un figlio. Al di là delle polemiche strumentali che sono state alimentate dalle opposizioni sono numeri che confermano che la strada intrapresa è quella giusta”.

Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama.

