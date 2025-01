CARNEVALI DI MARCA, A TARZO FESTA PER CINQUEMILA | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Comunicato Stampa

CARNEVALI DI MARCA, A TARZO FESTA PER

CINQUEMILA

Gran successo per la sfi lata dei carri allegorici che ha inaugurato

l’edizione 2025 della tradizionale rassegna. Domenica prossima

appuntamento a Susegana. Sabato la presentazione uffi ciale della

rassegna a San Pietro di Feletto

Conegliano (Treviso), 19 gennaio 2025 – La forza della tradizione, il piacere della festa.

Cinquemila persone, secondo la stima degli organizzatori della Pro Loco, hanno fatto da

cornice alla sfilata dei carri allegorici che, nel pomeriggio, ha percorso le strade di

Tarzo, inaugurando l’edizione 2025 di Carnevali di Marca.

Inserita nella 34^ Festa della Candelora – tradizione che si somma a tradizione – la

sfilata dei carri allegorici è andata in scena a Tarzo per la 41^ edizione. A precedere la

sfilata, il gruppo danzante della palestra Movimento Fitness di Tarzo. Poi,

accompagnati dalla voce di Moreno Meneguz, hanno fatto passerella per le vie del

paese ben dieci carri mascherati, frutto dell’ingegno, della creatività e della passione di

gruppi di volontari legati a parrocchie, scuole e comitati di festeggiamenti.

Si trattava dei carri del Gruppo Parrocchiale di Nervesa della Battaglia (tema:

”Sognando i Caraibi”), del Gruppo Coriandolando per Pieve di Soligo (“Il Libro della

Giungla”), dell’Allegra Comitiva di Bidasio di Nervesa della Battaglia (“Gli

Egiziani”), dell’associazione Festeggiamenti di Sernaglia della Battaglia (“I sogni

nel cassetto”), dell’associazione Ragazzi Anni 80 di Lovadina (“Il Drago

Arcobaleno”), del Gruppo Quei de Soligo (“Peter Pan e la ciurma di Soligo”), del

Gruppo Fon Fierun di Corbanese (“Hopi Aquila Bianca”), del Gruppo Dal Santo di

Prata di Pordenone (“Le 4 stagioni”), degli Amici di Tezze (“Il contadino e la

ragazza”) e del Gruppo dell’Allegria di Maserada (“Stagioniamoci insieme”).

L’edizione 2025 di Carnevali di Marca prevede 22 sfilate di carri allegorici e sei

eventi per famiglie. Dopo l’appuntamento di Tarzo, la tradizionale rassegna

proseguirà con le tappe di Susegana (26 gennaio), Nervesa della Battaglia (1

febbraio sera), Pieve del Grappa (2 febbraio), Bibano di Godega Sant’Urbano (2

febbraio), Carbonera (9 febbraio), Ponte della Muda (9 febbraio), Pieve di Soligo (9

febbraio), Farra di Soligo (15 febbraio), Giavera del Montello (16 febbraio),

Sernaglia della Battaglia (16 febbraio), Mareno di Piave (16 febbraio, evento per

famiglie), Villorba (16 febbraio), San Vendemiano (22 febbraio), Zero Branco (22

febbraio), Santa Lucia di Piave (22 febbraio sera), Montebelluna (22 febbraio eventi

per famiglie, 23 febbraio sfilata), Breda di Piave (23 febbraio evento per famiglie),

Sant’Angelo di Treviso (1 marzo), Zenson di Piave (1 marzo sera), Roncade (2

marzo), Vittorio Veneto (1 marzo eventi per famiglie, 2 marzo sfilata), Conegliano (4

marzo), Treviso (1 e 2 marzo eventi per famiglie, 4 marzo sfilata).

La presentazione ufficiale della rassegna è in programma sabato 25 gennaio, alle 11,

a Ca’ del Poggio Ristorante & Resort, a San Pietro di Feletto. La festa ha inizio.

In allegato: foto dei carri del Carnevale di Tarzo.

ASSOCIAZIONE CARNEVALI DI MARCA

Ufficio stampa

Mauro Ferraro