(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Borsellino, Ciancitto (FdI): “Suoi insegnamenti per noi monito quotidiano”

“Il ricordo di Paolo Borsellino e dei suoi insegnamenti rappresenta per noi un monito quotidiano: mettere la legalità al centro del nostro agire politico. Essere parte di Fratelli d’Italia significa anche portare avanti quella battaglia per una Sicilia libera da ogni ombra, in nome di chi ha dato la vita per difendere i valori della giustizia e della democrazia. Il nostro impegno per la nostra terra continua, senza compromessi e con lo stesso coraggio che ci ha insegnato Borsellino.” Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Ciancitto.

