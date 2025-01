(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Bonelli: liberazione degli ostaggi e tregua a Gaza siano inizio di una

soluzione politica per due popoli e due stati

“È indubbiamente una bella giornata: vedere i primi ostaggi israeliani, tre

giovani donne venire liberate da Hamas e assistere allo stop delle bombe a

Gaza. Dal 7 ottobre quasi 50 mila persone palestinesi, a maggioranza donne

e bambini, sono state uccise dalle bombe israeliane, le strutture sanitarie

e le scuole distrutte, i campi profughi bombardati. Gaza rasa al suolo. Il

mio auspicio è che la tregua sia l’inizio di una soluzione politica che

faccia tacere le armi e porti a due stati e due popoli e punisca i

responsabili dei crimini di guerra e contro l’umanità, a partire da

Netanyahu e i leader di Hamas”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale

di Europa Verde.

