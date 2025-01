(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 Sicurezza. Mancini (FdI): no ritorno a clima di pericolosa violenza

“Accogliamo con disappunto e preoccupazione la notizia del presidio convocato per oggi davanti alla Questura di Brescia ad opera di alcuni collettivi emanazione della sinistra estrema. Leggere su un volantino ‘ad ogni forma di repressione risponderemo con la lotta’ riporta ad un clima di pericolosa violenza che speravamo trovasse spazio solo nei libri di storia. Questa forma di contrapposizione alle Forze dell’Ordine è inaccettabile in assoluto, da qualsiasi punto di vista la si valuti. La difesa dei diritti non passa mai per la violenza, che invece si ritorce contro chi intende manifestare pacificamente e tutti i cittadini rispettosi delle regole di civile convivenza. Brescia non merita di vivere giornate di paura e magari di violenza a cause di sparute minoranze pronte a calpestare i diritti degli altri per affermare ideologie senza senso e proteste senza fondamento. Alle donne ed agli uomini in divisa, che garantiscono ogni giorno la nostra sicurezza, la nostra piena solidarietà”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini.

