(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 Santanché. Bonelli: indecente che non si dimetta, silenzio Meloni

incredibile

“Al governo di destra guidata da Giorgia Meloni si assiste a una sfilata di

esponenti sotto processo. Dopo Delmastro, ora è il turno della ministra

Santanchè, rinviata a giudizio per falso in bilancio e indagata per truffa

ai danni dell’INPS. Come può la presidente Meloni permettere che Daniela

Santanchè continui a ricoprire il ruolo di ministra? Questo silenzio

sull’indifendibile ministra è incredibile”.

Così in una nota il deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, che

prosegue:

“Non è solo una questione giudiziaria. Ci sono aspetti di opportunità

politica che devono essere affrontati. È necessario ricordare la vicenda

della villa in Versilia di Francesco Alberoni, acquistata da Dimitri Kunz

d’Asburgo, compagno della ministra, e da Laura De Cicco, moglie del

presidente del Senato Ignazio La Russa, per 2,45 milioni di euro. Quella

stessa villa è stata rivenduta in meno di 24 ore all’imprenditore Antonio

Rapisarda per 3,45 milioni, con una plusvalenza di un milione di euro in un

solo giorno. La presidente Meloni non può continuare a chiudere gli occhi.

Chiediamo che Daniela Santanchè si dimetta immediatamente dal suo incarico

di ministra”, conclude.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75