(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 Puglia: D’Attis (FI), “Sogno una Regione finalmente governata negli interessi del territorio e dei cittadini pugliesi”

“Siamo pronti a collaborare sulle riforme, abbiamo accettato l’offerta del Pd a dialogare perché è giusto che le regole vengano decise da tutti gli attori in campo. Ma niente regali alla maggioranza di Emiliano”. Così il Coordinatore Regionale della Puglia di FI, Mauro D’Attis, vice presidente della Commissione parlamentare Antimafia in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. “Personalmente – prosegue – sono perplesso sul fatto che Arpa debba essere guidata da un consiglio di amministrazione. La considero una formula anomala, unica in Italia. Arpa è un’agenzia che deve essere autonoma da qualsiasi influenza politica le possa derivare. Anche dall’essere guidata da un cda nominato dalla giunta. Detto questo, tornare indietro sulla norma che istituisce il cda, è un problema di cui la maggioranza di Emiliano deve assumere la responsabilità. Siamo disponibili ad affrontare tutti gli argomenti. Senza preclusioni. Col centrodestra saremo compatti quando dovremo fare la proposta ai pugliesi per la guida della Regione. Sogno una Puglia meno frammentata dietro minuscoli interessi. Una Puglia affidata alla responsabilità di grandi partiti che si assumono grandi responsabilità. Una Puglia dove l’esperienza civica sia tale e non la divisa di politici travestiti per occupare posizioni di potere. Una Puglia finalmente libera da condizionamenti della politica, governato con un unico obiettivo: il bene dei cittadini e del territorio”, conclude D’Attis.

