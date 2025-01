(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 PRODI, MONTARULI(FDI): ESPERTO NELL’ARTE DELL’OBBEDIENZA

“Dalle esternazioni di Romano Prodi emerge con chiarezza che il Pd se la

canti e se la suoni suoni da solo. Siamo di fronte ad un partito in stato

confusionale, infatti, che celebra se stesso e demolisce qualsiasi azione

politica messa in campo dal governo Meloni per il rilancio della Nazione. E

si sa “Nemo propheta in Patria”, o comunque solo per l’opposizione, che

comprendiamo fatichi ad incassare tutti i riconoscimenti e gli

apprezzamenti che l’Italia ha avuto a livello internazionale da quando

Giorgia Meloni è alla guida del Paese. Tacciare noi, poi, di “obbedienza

americana” fa sorridere. L’ex premier dimentica evidentemente di essere lui

l’esperto nell’arte dell’ obbedienza: dalla svendita e privatizzaione di

Sme, Iri e Telecom, a come l’Italia è entrata nell’euro, sino all’accordo

del Wto. Caro professore, ripassi la storia di un’Italia svenduta al

miglior offerente, quella di cui anche lei si è fatto artefice. Noi abbiamo

già voltato pagina”.

Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

