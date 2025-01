(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

Rimini 18 gennaio 2025

Polizia Locale: tutti i numeri dell’attività del Corpo nel 2024

Due gli incidenti mortali, minimo storico dal 2020 ad oggi, a 38 persone contestato il reato di omissione di soccorso; 1.743 i controlli sulle aree verdi

Ore di servizio a presidio della viabilità, a tutela della sicurezza di chi si muove sulle strade del territorio e per potenziare la sicurezza urbana: un ventaglio di attività a tutto campo quello che quotidianamente vede impegnati gli uomini e le donne del Corpo di Polizia Locale del Comune di Rimini, fotografata sinteticamente dai dati del consueto report annuale relativo al 2024.

“I numeri forniscono solo parzialmente l’impegno a cui le donne e degli uomini del Corpo di Polizia Locale sono chiamati quotidianamente – commentano il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini – Se infatti il report ci riconsegna infatti le proporzione della mole di lavoro e della varietà di servizi a cui il personale fa fronte, dalle statistiche non può emergere la complessità del contesto in cui i nostri agenti si muovono, anche in considerazione di un quadro normativo e legislativo che non agevola gli enti locali e le sue articolazioni”.

“Il recente aggiornamento del Codice della Strada – aggiunge l’assessore Magrini – ne è un esempio chiaro: al netto delle considerazioni di merito sulle varie novità introdotte su cui si può essere più o meno in accordo, va sottolineato come sui principali interventi contenuti nella riforma manchino ancora i decreti attuativi, non ci sono dunque le indicazioni operative per applicare le misure previste dal Codice. Di fatto, è come se avessimo visto solo il trailer di un film, ma della trama e del finale non sappiamo nulla. E questo si traduce in un aumento di confusione e di complicazioni per il personale che si trova ad operare a tutela della sicurezza stradale, ambito che rappresenta uno dei principali campi di attività del nostro Corpo. Penso ad esempio a due delle misure più discusse, come l’introduzione dei codici unionali e dell’alcolock come sanzione per chi guida in stato di ebbrezza, oppure tutto il tema della copertura assicurativa e obbligo di casco per i monopattini. Altro esempio, che invece riguarda le Ferrovie, è la nuova modifica ai tempi di chiusura dei passaggi a livello, che come sappiamo ha un impatto sulla viabilità cittadina di cui però non si è tenuto minimante in considerazione. Un intreccio di nuove norme, a mio parere alcune più altre meno funzionali, che comportano comunque un aggravio per chi si trova a tradurre nel quotidiano le intenzioni su carta.

Anche per questo ringrazio tutto il personale del Corpo, che con professionalità contribuisce a presidiare un territorio vivo, che conta ogni anno milioni di presenze turistiche e centinaia di eventi e manifestazioni, e chiamato anche ad un impegno eccezionale a presidio della viabilità, in particolare lungo la Statale 16 interessata dai lavori e in circostanze straordinarie, come il Sigep che apre oggi”.

Dal controllo delle strade alle attività a prevenzione e contrasto dei fenomeni di degrado urbano, passando per i servizi amministrativi, ecco i numeri principali:

Sicurezza stradale

Nell’ambito dell’attività di sicurezza stradale sono stati 95.816 i veicoli sottoposti a controllo nel corso del 2024, mentre 11.815 i servizi di viabilità e le intersezioni stradali presidiate. I controlli alcolimetrici effettuati sono stati 3.268, con 243 sanzioni penali, 213 sanzioni amministrative e complessivamente 407 patenti ritirate. Sedici infine gli automobilisti trovati alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Nel 2024 sono stati 1.263 gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale. Due i sinistri mortali (uno in meno dello scorso anno), minimo storico dal 2000 ad oggi (nel 2020 furono 29, 12 nel 2010).

Sono stati invece 714 i sinistri con feriti, 547 infine gli incidenti senza feriti.

53 gli incidenti che hanno coinvolto soggetti trovati alla guida con tasso alcolico superiore al consentito (47) o dopo aver assunto droghe (6), più del doppio rispetto al 2023 (25). A 38 persone è stato contestato il reato di omissione di soccorso.

Le violazioni al codice della strada sono state 101.424, in gran parte (70.559) accertate attraverso l’ausilio della strumentazione elettronica, come autovelox in sede fissa, vista red semaforici, speed scout. Un dato su cui influisce l’entrata a regime nel 2024 della nuova Ztl Rimini Nord a protezione della fascia turistica del Parco del mare tra Rivabella e Torre Pedrera e che ha fatto registrare da primavera a settembre circa 40mila sanzioni.

Tra gli accertamenti effettuati su strada dalle pattuglie, si segnalano le 1.101 violazioni relative all’utilizzo di veicoli senza revisione, 299 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 220 sanzioni per uso del telefonino alla guida e 315 sanzioni per veicoli senza assicurazione.

L’attività di presidio delle strade, a supporto della circolazione, ha visto il Corpo impegnato in oltre 11.515 servizi dedicati alla viabilità, mentre sono stati complessivamente 500 gli eventi e le manifestazioni a cui il personale ha prestato servizio di presidio.

Videosorveglianza

Continua l’estensione graduale e capillare sul territorio della rete di videosorveglianza: nel 2024 la rete conta 339 telecamere, distribuite tra mare, centro storico, quartieri sopra la Statale 16. Un sistema di controllo e prevenzione che sarà ulteriormente potenziato nei prossimi mesi: per l’anno appena iniziato è già prevista l’installazione di altri 95 occhi elettronici, di cui 15 telecamere OCR sulle principali vie del territorio comunale.

Sicurezza urbana

Anche nel 2024 è proseguito il progetto sicurezza urbana notturna– Sun che dal 2013 ha consentito il potenziamento dei servizi di controllo e presidio del territorio, estendo la presenza del personale di polizia locale anche negli orari notturni, dall’1 alle 7 (nel fine settimana, tutti i giorni nel periodo festivo). Tra i dati del report si segnala l’attività a contrasto della prostituzione su strada (382 controlli) con 83 sanzioni relative alle ordinanze comunali emesse a contrasto dello sfruttamento della prostituzione.

Sempre nell’ambito dell’attività di sicurezza urbana, si contano 1.743 controlli sulle aree verdi e 64 sequestri di sostanze stupefacenti. Sono state 63 le persone tratte in arresto, 163 le persone denunciate.

Sempre alta l’attenzione sul fronte del contrasto al fenomeno dei cosiddetti “pallinari”: 178 i controlli effettuati nella stagione estiva e 127 i verbali notificati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di Polizia Urbana.

Il personale impegnato nella sicurezza urbana si avvale del supporto dell’unità cinofila, con quattro cani impiegati in 71 servizi antidroga a cui si aggiungono altri 34 servizi su richiesta delle altre forze di polizia.

Polizia amministrativa

Sul fronte dell’attività della polizia amministrativa, sono stati 2571 complessivamente i controlli, tra contrasto alla vendita irregolare di alcolici, occupazione suolo pubblico, inquinamento acustico e valorizzazione dell’offerta commerciale. In aumento le sanzioni riguardo la vendita irregolare di alcolici (72 contro i 43 dello scorso anno), mentre sono state 113 le sanzioni elevate per inquinamento acustico (nel 2023 furono 189). 224 invece i controlli nelle strutture ricettive (+35), con 68 sanzioni (-41).

Sono infine 2.103 gli accertamenti condotti dall’ufficio edilizia e ambiente con 161 comunicazioni di notizie di reato (+24).

