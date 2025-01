Giorno della Memoria 2025. Cervia il programma delle celebrazioni.

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 Comunicato stampa

Cervia celebra il Giorno della Memoria

“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di

Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le

leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione,

la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al

progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

Art. 1 Legge n. 211 del 20 luglio 2000.

Il Programma

Lunedì 20 gennaio – Sabato 8 febbraio

Vetrina di libri e opere letterarie dedicate al tema della Shoah. Tutto il materiale è disponibile per il

prestito. Biblioteca comunale di Cervia “M. Goia”.

Martedì 21 gennaio

Ore 16.00 Apertura mostra collettiva “Il tempo non cancella”. A cura di Paolo Ancarani Roberta

Fraiese, Barbara Pascucci, Fulvio Penso. Inaugurazione sabato 25 gennaio ore 16.00 alla presenza

delle autorità. Sala Rubicone. La mostra rimarrà aperta fino al 2 febbraio tutti i giorni dalle 15.00 alle

18.00, festivi anche dalle 9.00 alle 12.00.

Mercoledì 22 gennaio 2025

Ore 16.00 Gruppo di lettura sul volume “Il secondo piano” di Ritanna Armeni. A Roma nel 1944.

Una storia di ebrei, di suore, di coraggio e carità. Biblioteca comunale di Cervia “M. Goia”.

Domenica 26 gennaio

Ore 16.30 Spettacolo musicale con letture per ricordare la Shoah. Presentazione di Bettina Della

Maggiore, al pianoforte Domenico Bevilacqua, cantante soprano Veronica Ungureanu, letture di

Alessandra Melandri. In collaborazione con Associazione culturale Menocchio e Anpi.

Sala Rubicone

LUNEDÌ 27 GENNAIO

ORE 11.00 DEPOSIZIONE DELLA CORONA NEL GIORNO DELLA MEMORIA

PARCO PUBBLICO “GIORNO DELLA MEMORIA” VIA MARZIALE

Ore 16.45 “Proprio come noi” Letture e laboratori in biblioteca per bambini e ragazzi. Su

prenotazione. Biblioteca comunale di Cervia “M. Goia”.

Venerdì 31 gennaio

Ore 11.00 Rappresentazione poetico musicale dedicata alla Shoah “Per non dimenticare”. A cura

della Scuola secondaria di primo grado IC Cervia 3. Casa del Volontariato.

Sabato 1 febbraio

Ore 21.00 Spettacolo teatrale “Pugni pesanti. Leve contro la guerra” di e con Denis Campitelli, una