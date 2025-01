(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 FEMMINICIDI, MORFINO (M5S): CASO DEIDDA EMBLEMATICO, SERVE SVOLTA CULTURALE

Roma, 18 gen. – “Di fronte ai troppi e agghiaccianti casi di femminicidio, come quello di Francesca Deidda, emerge in modo evidente la mentalità patriarcale e subdola che caratterizza i carnefici. Il caso di Francesca, uccisa dal marito, il quale è stato poi trovato a letto con una quindicenne e ora indagato per violenza sessuale aggravata su minore, è un esempio doloroso di una tragedia che si ripete. Nonostante l’evidenza di una situazione drammatica, l’azione del governo per fermare questa mattanza appare tristemente insufficiente. Le dichiarazioni davanti alle telecamere non bastano: è nelle aule parlamentari, nel dibattito e nell’approvazione di provvedimenti concreti, che si misura la volontà politica di contrastare il femminicidio e la violenza sulle donne. Il problema è strutturale, e per affrontarlo serve un impegno deciso e su più fronti. Non basta agire sulle emergenze: è necessario un cambiamento culturale profondo, da costruire a partire dai banchi di scuola, educando le nuove generazioni al rispetto e alla parità di genere. Dobbiamo intervenire con fermezza e determinazione, perché non possiamo più accettare che ogni giorno una donna venga uccisa o subisca violenze. Basta con l’indifferenza: non possiamo continuare a essere “una di meno” nel silenzio e nell’immobilismo. Serve un’azione concreta e coraggiosa, e la dobbiamo pretendere, ora”.

Così la deputata M5S Daniela Morfino.

