(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 ER, M5S: 150MILA EURO RESTITUITI AL TERRITORIO

Il Movimento 5 Stelle dona 150.000 euro, frutto delle restituzioni volontarie degli eletti, per la sicurezza idraulica e la tutela del territorio della Val di Zena_

Roma, 18 gennaio 2025 – Il Movimento 5 Stelle conferma il proprio impegno per la salvaguardia del territorio e la protezione delle comunità locali con una donazione di 150.000 euro, frutto delle restituzioni volontarie degli eletti. La somma è stata destinata al progetto di messa in sicurezza idraulica e geologica della Val di Zena, un’iniziativa cruciale per prevenire il rischio idrogeologico e tutelare l’ambiente in una delle aree più sensibili della provincia di Bologna. La donazione è stata assegnata al Comune di San Lazzaro di Savena, individuato come capofila, in collaborazione con il Comune di Pianoro e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari – UNIMORE). I fondi saranno utilizzati per sviluppare studi idrologici e idraulici innovativi e per individuare soluzioni sostenibili che garantiscano un adeguato livello di sicurezza idraulica e geologica, nel rispetto dei principi di rigenerazione e rinaturalizzazione ambientale.