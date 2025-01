Edifici imbrattati, gruppo di “writers” in azione nella notte. Accertamenti della Polizia locale

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

La Polizia locale di Piacenza ha raccolto denunce contro ignoti questa

mattina per l’imbrattamento di alcuni edifici del centro storico. Dai primi

accertamenti, utilizzando anche le immagini dei sistemi di

videosorveglianza comunale, si è al momento accertato che si tratta di un

gruppo di quattro persone, verosimilmente giovani, che nel corso della

nottata tra venerdì e oggi, sabato 18 gennaio, si è mosso per le vie dalla

città con bombolette spray imbrattando i muri esterni di palazzi oltre a

saracinesche di edicole ed esercizi commerciali. Gli episodi finora

accertati ad opera dello stesso gruppo (che ha disegnato graffiti simili in

varie zone della città) si sono verificati in via Torta, via Alberoni, via

Scalabrini, via Nicolini e vicolo San Paolo.

La Polizia locale invita i proprietari danneggiati a prendere contatto con

il Comando di via Rogerio per sporgere denuncia.

