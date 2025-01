CS – Foggia: lunedì 20 gennaio conferenza stampa consiglieri comunali centrodestra su vicenda Amiu

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 I consiglieri del centrodestra al Comune di Foggia terranno lunedì 20

gennaio alle ore 10, presso le aule dei gruppi al terzo piano di Palazzo di

Città, una conferenza stampa per illustrare l’Ordine del Giorno presentato

nel corso del Consiglio comunale di venerdì 17 gennaio dedicato alla

vicenda Amiu e di cui la maggioranza di centrosinistra ha impedito,

forzando il regolamento consiliare, la discussione ed il voto.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà spiegata la gravità di

questa decisione e descritti i precisi e puntuali impegni per

l’Amministrazione comunale contenuti nell’Ordine del Giorno, che aveva come

obiettivi quelli di risolvere e definire le tante disparità in termini di

bilancio della società che hanno visto negli anni la costante

penalizzazione della città di Foggia a vantaggio della città di Bari – con

i Foggiani che attraverso i loro tributi hanno di fatto ripianato le

perdite dell’allora Amiu Bari e finanziato la raccolta differenziata “porta

a porta” nel capoluogo pugliese – e disporre le azioni finalizzate al

miglioramento del disastroso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

e alla riduzione della Tari a Foggia.

Con preghiera di partecipazione