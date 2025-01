0118 Teatro Ragazzi – spettacolo domenica 19 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa

Teatro Civico La Spezia

Stagione Teatro Ragazzi 2025

Domeniche a Teatro

Domenica 19 gennaio ore 16.30

Compagnia Ragazzi Fabrizio De Andrè presenta

RISVEGLI

primo Studio su “Metamorfosi” di Franz Kafka

Testo: Gloria Clemente

Regia: Simone Ricciardi

Pianoforte, tastiere, effetti: Gloria Clemente

Basso elettrico, loop, effetti: Andrea CozzaniViolino su traccia audio: Valerio GiannarelliLa Spezia,18 gennaio 2025 – Con il via alla Stagione Ragazzi del Teatro Civico, dedicata agli spettatori giovani e giovanissimi, tornano anche gli appuntamenti con le domeniche a Teatro, molto apprezzati dai più piccoli e dalle famiglie. Si comincia domenica 19 gennaio alle 16.30 con “Risvegli” una rilettura tratta da “Metamorfosi” di Franz Kafka messa in scena dalla Compagnia Fabrizio De André.

Gregor Samsa è un liceale, oppresso dal tipico stress adolescenziale, qualche insicurezza, mal di testa e molta stanchezza. Tutto regolare insomma.

Ma un giorno comincia a fare strani sogni, talmente inquietanti da non riuscire a farne parola con nessuno. I giorni e le notti si rincorrono con la consueta meccanicità, fino al compimento della metamorfosi, alla quale ognuno reagirà secondo quella è che la propria ‘resilienza’ emotiva, fino alla sorpresa finale.

“Lavorare oggi sul capolavoro di Franz Kafka con una Compagnia di ragazzi che va dai 15 ai 19 anni, vuol dire necessariamente porsi le solite domande che hanno ispirato il racconto e calarle nella contemporaneità. (..) Nella nostra rilettura dunque la metamorfosi non è più solo l’allegoria dell’impossibile conciliazione tra le aspirazioni individuali e le costrizioni della vita borghese, ma diventa quasi un rifiuto, una silenziosa rivoluzione. Perché l’adolescente, oggi più che mai, è davvero un piccolo bruco, che non sa che deve diventare farfalla, o non ci crede, o non gli interessa”. (Compagnia Fabrizio De Andrè)

Biglietti in vendita presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19)

Età consigliata: dai 13 anni

Ingresso: € 5

Il prossimo appuntamento con le domeniche a Teatro è in programma domenica 2 febbraio, sempre alle 16.30, con “Grisù – Un drago senza paura”, messo in scena dalla Fondazione AIDA con la regia di Manuel Renga.