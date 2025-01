Uispress n. 2 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 17 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Uispress n. 2 – venerdì 17 gennaio 2025 Anno XLIII

Sport contro il razzismo: l’Uisp in campo con progetti e campagne per educare all’inclusione

“Gli episodi razzisti nello sport aumentano con il crescere del razzismo nelle nostre società – afferma *Daniela Conti, responsabile Politiche per l’interculturalità e la cooperazione Uisp* – lo sport è uno specchio delle nostre società. L’unico modo per combattere questi fenomeni è l’educazione, lo diciamo da sempre, unita all’uso di un linguaggio pubblico non discriminatorio, all’attenzione verso le diversità, tutte cose che in questo momento non ci sono. Infatti, *assistiamo a un ritorno indietro*, e lo sport riflette questi fenomeni”.

L’Uisp continua il suo impegno nella lotta alle discriminazioni, con campagne e progetti, come accade con *Sic!- Sport, Integrazione, Coesione*, progetto che prevede la collaborazione *con l’Unar e la Lega Serie A*, ed è volto a promuovere l’interazione tra comunità di diverse provenienze attraverso lo sport. Lunedì 20 gennaio si terrà a Roma un seminario dal titolo* “Sport, interculturalità e lotta contro il razzismo: quali sviluppi per il futuro?”*, per condividere una riflessione sulle modalità di intervento in tema di lotta al razzismo nello sport

"SIC!-Sport, Integrazione, Coesione" contro tutte le discriminazioni nello sport

La discriminazione nello sport è un fenomeno ancora troppo diffuso, che si manifesta sotto diverse forme:* razzismo, sessismo, abilismo* e pregiudizi legati all’orientamento sessuale, all’età e alle condizioni socio-economiche sono solo le facce più conosciute di un panorama frastagliato. È proprio in questo contesto che nasce il progetto SIC! Sport, Integrazione, Coesione,* promosso da Uisp Nazionale*, in collaborazione con *UNAR*-Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e *Lega Serie A*, e finanziato dalla *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport.

*SIC! si svilupperà in *17 città italiane*, grazie al lavoro dei Comitati territoriali Uisp assieme alle squadre di calcio della Lega Serie A*

Minimizzare è complicità. Lo speciale del Giornale Radio Sociale: parlano Valeri, Peradotto, Beretta

In una sola giornata di Serie B, domenica 12 gennaio,* il calcio italiano è tornato a fare i conti con il razzismo*: “Credo che questo tipo di risposta sia la conferma di cosa non dobbiamo fare per contrastare il razzismo e le varie forme di discriminazioni che attanagliano lo sport – commenta il *sociologo Davide Valeri* – cioè condannare le vittime, non riconoscere la gravità del razzismo e derubricarlo in fatto di sport”. “I recenti episodi accaduti in serie B ci raccontano che esiste ancora un problema di razzismo nel mondo dello sport e nel mondo del calcio”, dichiara *Mattia Peradotto, direttore Unar.

Paola Beretta, *portavoce dell’associazione Carta di Roma, aggiunge una riflessione sulla responsabilità di chi comunica. “E’ fondamentale che ci sia una stigmatizzazione esplicita da parte di chi raccoglie e riproduce le informazioni nei diversi contenitori, in particolare quelli sportivi”. Ascolta lo speciale GrsWeek curato da Elena Fiorani [3]*

Strantirazzismo a Roma domenica 19 gennaio, nell'ambito della Corsa di Miguel

Domenica 19 gennaio torna la Corsa di Miguel, la storica corsa romana che da 26 anni si schiera contro ogni tipo di discriminazione, barriera, razzismo. La 10 km che coinvolge migliaia di partecipanti e che nasce* in ricordo di Miguel Sanchez, podista e poeta argentino* che venne rapito da un commando paramilitare nel 1978, diventando uno dei quasi 30mila desaparecidos vittime della dittatura nel paese sudamericano.

Ai 10 km della Corsa di Miguel si affiancheranno *i 3 km della Strantirazzismo, iniziativa organizzata dal Club Atletico Centrale con l’Uisp Roma*, che partirà alle 10.45 dal Ponte della Musica e si snoderà all’interno del Parco del Foro Italico.

“Difesa dei diritti, inclusione, sport e cittadinanza sono solo alcuni dei valori che la Uisp condivide con la Corsa di Miguel”, dice *Simone Menichetti, presidente Uisp Roma. Valerio Piccioni*, ideatore della Corsa di Miguel ha presentato la manifestazione nell’edizione di venerdì 17 gennaio del Giornale Radio Sociale.* ASCOLTA L’AUDIO [5]*

Sport nelle carceri: l'Uisp sulla Rai con la partita tra detenuti e giornalisti della TgR Rai a Sollicciano

Un’atmosfera di festa e riflessione per* “UsciRAI giocando”* l’evento calcistico all’interno dell’istituto di pena di Sollicciano a Firenze, *organizzato da Uisp Firenze e TgR Rai Toscana*, che ha visto confrontarsi la squadra dei giornalisti con la squadra coordinata da Uisp Firenze con una selezione dei detenuti dell’istituto di pena.

*GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA [7]

*“Vogliamo dare a questi ragazzi – spiega *Marco Ceccantini, presidente di Uisp Firenze* – la possibilità di disputare un vero e proprio campionato portando a giocare all’interno del carcere le squadre iscritte ai campionati Uisp, per favorire il progetto di riabilitazione che, come abbiamo detto anche in altre occasioni, è e deve essere il vero scopo del carcere”.

*GUARDA IL SERVIZIO DELLA TGR RAI TOSCANA [8] – GUARDA IL SERVIZIO DEL TG3 CON L’INTERVENTO DI TIZIANO PESCE [9]*

Dopo 466 giorni di devastazione, finalmente raggiunto un cessate il fuoco a Gaza. Il comunicato di Aoi

Dopo 466 giorni di sofferenze inimmaginabili e oltre 46.000 morti accertati, finalmente è stato raggiunto un cessate il fuoco che chiediamo diventi permanente. *Una tregua che giunge troppo tardi*, dopo una vendetta spietata che ha lasciato la Palestina mutilata e una popolazione privata di ogni diritto e dignità: un genocidio sostanzialmente compiuto. *AOI accoglie questo accordo con speranz*a, pensando al respiro che potrà avere la popolazione, osservando i festeggiamenti e le lacrime delle persone che finalmente potranno abbracciare o seppellire i propri cari.

Ma la comunità internazionale che oggi esulta non può dirsi innocente. *L’Europa, in particolare, ha mancato di assumere un ruolo attivo* e determinante nella protezione della popolazione palestinese

Verso il Congresso nazionale Uisp: gli ultimi appuntamenti per i Comitati territoriali

In vista del *Congresso nazionale Uisp (14-16 marzo 2025)* prosegue nei prossimi giorni il percorso congressuale Uisp sul territorio con nuovi appuntamenti.* Il ciclo dei Congressi territoriali Uisp si conclude il 19 gennaio*, mentre quelli regionali si terranno entro il 16 febbraio 2025.

Sabato 11 gennaio si è svolto il primo Congresso regionale Uisp di questa tornata: si tratta di quello del *Comitato regionale Uisp Calabria*

Congressi regionali Uisp: Mario Marrone è il nuovo presidente del Comitato regionale Uisp Calabria

*Sabato 11 gennaio* si è svolto il primo Congresso regionale Uisp di questa tornata: si tratta di quello del *Comitato regionale Uisp Calabria*, che si è svolto a Lamezia Terme (Cz) e ha visto l’elezione a presidente di Mario Marrone, che rimarrà in carica per il quadriennio 2025-2029 e succede a *Giuseppe Cosimo Marra*.

“Io sono un dirigente Uisp di vecchia data – racconta Marrone – anche se in *oltre 30 anni di impegno* mi sono dedicato soprattutto al mio settore, ovvero il calcio, prima da semplice arbitro che ha avuto la fortuna, e la competenza di partecipare alle finali nazionali Uisp. La mia visione della Uisp corrisponde ad *un’associazione viva e libera*”. Si proseguirà sabato 1 febbraio con il Congresso del Comitato Uisp Liguria

Nuovi appuntamenti in calendario per i corsi di formazione Uisp in tutta Italia

Proseguono i corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo *al primo posto la qualità della formazione* e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono *circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia* a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle* 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti*. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Hit Ball Uisp: cosa farete da grandi? Se lo chiede Il Fatto quotidiano

“Hit Ball, uno sport nato nelle scuole di Torino ci racconta un’esperienza distante dalle burocrazie”, è il titolo dell’articolo apparso domenica 12 gennaio *sul sito de Il fatto quotidiano [15] firmato da Marco Pozzi*. L’approfondimento ricostruisce la storia di questo sport, dalle sperimentazioni scolastiche sul finire degli anni Settanta, fino allo sviluppo dei giorni nostri, sotto l’egida dell’Uisp.

“L’Uisp è sempre stata la casa, ma anche *la “fabbrica” di nuove pratiche motorie*, di nuovi giochi e delle loro mille variazioni”, dice *Patrizia Alfano, presidente Uisp Piemonte

*”L’auspicio è di allargare il nostro raggio di azione – dice *Francesco Mongiovì, coordinatore hit ball Uisp nell’ambito del Settore di attività Giochi Uisp* – per far sì che il nostro messaggio di *condivisione, democrazia e inclusione* possa attecchire lontano da Torino e continuare a dimostrarsi un prezioso strumento per combattere fenomeni di violenza, esclusione e drop-out sportivo”*

Cosa è successo in dieci anni di terzo settore. Un primo bilancio a cura del costituzionalista Luca Gori

I dibattiti che animano l’attualità del terzo settore italiano (e le sue proiezioni europee) non possono far dimenticare una ricorrenza importante:* la riforma del terzo settore ha compiuto, nel 2024, un decennio*. Prendendo come punto di riferimento la pubblicazione delle Linee guida per una riforma del terzo settore [17] da parte del Governo Renzi nel 2014, sono passati più di dieci anni. Da quelle linee guida ha preso avvio il percorso della legge delega [18] (n. 106 del 2016) e successivamente l’adozione dei decreti legislativi [19] nel 2017.

C’è un elemento che forse si può dire acquisito: *l’importanza, per ogni agenda politica, del ruolo del terzo settore*, al punto da divenire quasi un tema su cui si registra un consenso trasversale. In questo senso, la riforma – consentendo di chiamare per nome il «terzo settore» anche dal punto di vista normativo – ha giocato un ruolo importante

Ciclismo Uisp: in sella per il Campionato nazionale di ciclocross. Appuntamento in Toscana

Il ciclocross è una disciplina affascinante del ciclismo, in cui i corridori si sfidano su *percorsi variabili, caratterizzati da fango, ostacoli naturali e artificiali, e tratti di corsa a piedi*. Questo sport, che combina resistenza, abilità tecnica e strategia, è molto amato da ciclisti di tutte le età e livelli di esperienza.

*Domenica 19 gennaio, Castellarano in provincia di Reggio Emilia*, sarà il palcoscenico per la seconda prova del calendario Uisp nazionale, dedicata al ciclocross, un evento che promette di attrarre atleti e appassionati da ogni parte d’Italia. Non solo una competizione di altissimo livello, ma anche un’importante occasione per promuovere *l’amore per la bicicletta e la bellezza del nostro territorio*

Servizio civile nell'Uisp: ecco i progetti nelle città e come fare domanda. C'è tempo fino al 18 febbraio

È ufficialmente aperto il bando per il servizio civile universale [22], pubblicato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale: c’è tempo *fino alle ore 14 di lunedì 18 febbraio 2025* per partecipare al Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, per *progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026*.

Tra gli enti del terzo settore che danno la possibilità di vivere questa esperienza c’è* anche l’Uisp in molte città italiane*. Chi fosse interessato ai progetti Uisp può andare sulla pagina territoriale che lo interessa, all’interno del sito di Arci Servizio Civile nazionale [23]. Qui puoi cercare la tua città [24] e scegliere il progetto per il quale fare domanda ed impegnarti

Uisp Matera: il nuovo playground è un gioco di equilibrio per la comunità

Matera si arricchisce di un nuovo spazio dedicato alla socialità e al benessere: il *playground situato in Piazza degli Olmi*. Questo innovativo progetto è parte del più ampio programma europeo “Placemaking and Sport”, di cui Uisp Matera è soggetto attivo, un’iniziativa volta a dimostrare come la riqualificazione degli spazi pubblici possa partire dal basso, *coinvolgendo la comunità e promuovendo politiche inclusive*.

Il playground di Piazza degli Olmi comprende *sette strutture* progettate per esercitare l’equilibrio e favorire l’interazione tra i cittadini. Si tratta di un’*area di gioco gratuita e accessibile* a tutta la città, un luogo sicuro e accogliente dove bambini e famiglie possono trascorrere del tempo all’aria aperta

