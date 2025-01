(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Sicurezza: Tosi, bene norma per tutelare forze dell’ordine

“Ovviamente c’è il dispiacere per un ragazzo giovane che non c’è più, e anch’io esprimo apprezzamento per le parole del padre, che è stato veramente sereno, lucido ed esemplare nell’esprimersi dopo questa tragedia”. Così Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia-PPE commentando a Dritto e Rovescio la morte di Ramy. “Ciò premesso – ha proseguito – in un paese occidentale normale un processo a carico dei Carabinieri per un episodio del genere non comincerebbe mai. Io frequento Bruxelles, come eurodeputato, e qui nessuno si azzarda a fare quello che è successo in piazza del Duomo a Milano, o quello che accade fuori dalle nostre stazioni. Questo perché le forze dell’ordine hanno la facoltà di intervenire, anzi, hanno il dovere di mantenere la sicurezza. Se due persone sconosciute scappano all’alt dei Carabinieri, è presumibile che abbiano qualcosa da nascondere. Se ne nasce un inseguimento e malauguratamente un ragazzo muore, il processo a carico dei carabinieri non dovrebbe esistere. Fanno bene il governo e la maggioranza a studiare una norma per tutelare le forze dell’ordine, perché non è possibile che un agente che guadagna 1200-1300 euro al mese rischi di venire processato per omicidio, spendendo decine di migliaia di euro per gli avvocati e magari venendo sospeso dal servizio, senza ricevere più la paga, solo per aver fatto il suo dovere. In Italia succede questo e quindi il governo deve intervenire per fare in modo che le forze dell’ordine possano fare il loro lavoro”, ha concluso.

