(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Separazione carriere, Bergamini: “Legge a favore di giusto processo per ogni cittadino”

“Accusa e difesa in pari condizioni davanti ad un giudice: questo è il senso della separazione delle carriere. Non è, quindi, una legge contro qualcuno, bensì a favore di un giusto processo per ogni cittadino italiano”.

Lo ha detto Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, al Tg2.

