NOTA FARNESINA – SOTTOSEGRETARIO TRIPODI IN VIETNAM PER CONSULTAZIONI POLITICHE BILATERALI.

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, è in missione in Vietnam per le periodiche consultazioni politiche bilaterali.

“Italia e Vietnam sono legati da profondi rapporti di amicizia e collaborazione, che si rispecchiano nell’eccellente stato delle nostre relazioni” ha commentato Tripodi nell’incontro ad Hanoi con la Vice Ministro degli Affari Esteri Le Thi Thu Hang. Nel corso delle consultazioni, sono stati approfonditi i rapporti politici, la cooperazione in ambito difesa e sicurezza e i dossier in materia di energia, sviluppo, ricerca, lotta ai cambiamenti climatici. Sul contrasto al crimine organizzato, Tripodi ha espresso soddisfazione per la decisione del Vietnam di ospitare prossimamente ad Hanoi la cerimonia di firma della Convenzione delle Nazioni Unite sul Cybercrime. A margine sono stati inoltre conclusi i negoziati per la prossima firma del Piano d’azione, per l’attuazione del Partenariato Strategico 2025-2027.

Il Sottosegretario ha poi incontrato il Vice Ministro dell’Industria e del Commercio Nguyen Hoang Long, con cui ha co-presieduto la IX Commissione Economica Mista italo-vietnamita. “Italia e Vietnam sono economie legate da un’evidente complementarietà strategica. Per l’Italia Hanoi è il primo partner commerciale dell’ASEAN, con oltre un miliardo di nostri investimenti nel Paese e un interscambio commerciale pari a 6 miliardi di Euro”, ha ricordato Tripodi, rallegrandosi per i risultati raggiunti e per le prospettive di crescita, con particolare riguardo alla creazione di nuovi centri tecnologici e un’attenzione particolare verso i settori dell’energia, dell’agricoltura e dell’ambiente.

Nel corso della visita Tripodi ha inoltre incontrato i rappresentanti della Collettività Italiana e del Sistema Paese. “Sono tanti gli esempi di successo delle nostre imprese in Vietnam, che dimostrano non solo il legame profondo con questa parte del mondo, ma anche le grandi potenzialità di sviluppo per il futuro, anche attraverso il sostegno della diplomazia della crescita”.