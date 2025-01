(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Istituto Italiano di Cultura di Amburgo. Proiezione del film Zamora (2024) di Neri Marcorè

Il 28 Gennaio 2025, alle ore 19:00 presso la sala cinematografica comunale Metropolis, l’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo proietterà il film Zamora di Neri Marcorè.

La proiezione del film della durata di 100 min., sarà in lingua originale con i sottotitoli in inglese e avverrà in presenza del regista stesso, che risponderà con molto piacere alle domande del pubblico. La serata sarà moderata dalla Dr. ssa Francesca Bravi dell’Università CAU di Kiel che curerà anche la traduzione italiano tedesco italiano delle domande del pubblico e degli interventi di Neri Marcorè.

I biglietti possono essere acquistati presso il Metropolis Kino (metropoliskino.de). I soci dell’Istituto, presentando la tessera, potranno ottenere una riduzione sul costo del biglietto.

Scelto come film di apertura all’Italian Film Festival di Berlino, “Zamora” è un film divertente e allo stesso tempo ricco di spunti di riflessione. Neri Marcorè, famoso per le sue doti di attore e di impeccabile imitatore, presenta ad Amburgo il suo esordio alla regia.

Nel Cast di Zamora oltre a Neri Marcorè ci sono Alberto Paradossi, Paola Mammini, Maurizio Careddu, Alessandro Rossi, Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel, Walter Leonardi ed altri ancora.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Roberto Perrone, edito da Garzanti nel 2002.