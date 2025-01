(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Giustizia: Sisto, su separazione carriere staremo sul pezzo

“La soddisfazione per questo primo passaggio non deve in alcun modo

consentire distrazioni. Il meccanismo di riforma costituzionale previsto

dall’articolo 138 comporta la necessità di ‘stare sul pezzo’ e, con

determinazione, completare i quattro passaggi parlamentari necessari”. Lo

dice a La Stampa il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, a

proposito della separazione delle carriere. E chiarisce: “La vera decisione

la prenderanno i cittadini con il referendum confermativo. In ogni caso, si

tratta di un grande passo in avanti di questo governo, che dimostra ancora

una volta di rispettare il programma condiviso con gli elettori”. “Questa

riforma – prosegue – ha in sé, per noi di Forza Italia, un significato

storico: attesta la coerenza dei valori che dal’94 ad oggi, da Silvio

Berlusconi fino ad Antonio Tajani, abbiamo ben custoditi nel nostro dna”.

Quanto all’accusa di voler collocare la figura del Pm sotto il controllo

del governo, Sisto afferma: “Nulla di più infondato, basta leggere le

norme: nessuno tocca l’autonomia e l’indipendenza della magistratura,

nessuno tocca l’obbligatorietà dell’azione penale. A fronte di tali

evidenze, è inaccettabile che si agitino i fantasmi di inesistenti scenari

apocalittici: si tratta di uno strumento di mera suggestione, anche

comunicativo, che va respinto decisamente al mittente. Come pure non merita

adesione l’opinione di chi ritiene che il pm diventi, con la separazione,

una specie di superuomo incontrollabile. In realtà la figura che crescerà,

in virtù della riforma, e si distaccherà da tutte le altre, è quella del

giudice”.