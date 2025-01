(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 FLORIDIA (M5S): SOLIDARIETÀ A MARIA ELENA BOSCHI. BASTA SESSISMO, DA QUALUNQUE PARTE ARRIVI

Roma, 17 gen. – “Gli attacchi ed insulti sessisti rivolti a Maria Elena Boschi sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia rappresentano un episodio grave e inaccettabile. Esprimo piena e sincera solidarietà nei suoi confronti. Il rispetto reciproco è il fondamento di ogni confronto politico sano, e la violenza verbale di matrice sessista non deve mai trovare spazio, né nella società né tantomeno nel dibattito pubblico. Proprio di recente, un’esponente dello stesso partito, Augusta Montaruli, è stata vittima di fake news sessiste. Questo dimostra, ancora una volta, quanto simili atteggiamenti colpiscano donne di ogni schieramento politico, contribuendo a svilire il dibattito e a diffondere un clima di odio e discriminazione. Dobbiamo condannare all’unanimità con fermezza ogni forma di sessismo e rinnovare insieme il nostro impegno per un confronto rispettoso e basato sulle idee. La battaglia per la parità di genere e per il rispetto delle persone deve unire tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Basta sessismo. Da qualunque parte arrivi”.

Così la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia.

