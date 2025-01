(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 DIFENSORE CIVICO LAZIO, UN EVENTO SUL TEMA DEL SILENZIO AMMINISTRATIVO

Un incontro che si è tenuto presso il Comune di Cassino

Grande soddisfazione è stata espressa dal Difensore civico del Lazio, Marino Fardelli, per il successo riscosso dall’incontro “I silenzi della Pubblica Amministrazione: il Difensore Civico a supporto dei cittadini”, evento che si è tenuto martedì 14 gennaio a Cassino presso la Sala Restagno del palazzo comunale, quale occasione di dialogo e confronto sul ruolo fondamentale del Difensore Civico nel garantire trasparenza e tutela dei diritti dei cittadini.

Durante l’incontro sono stati affrontati argomenti centrali come la gestione dei “silenzi” amministrativi e il loro impatto sui diritti dei cittadini; il Difensore Civico come figura chiave per la mediazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione; l’importanza di una Pubblica Amministrazione più trasparente, efficiente e accessibile.

L’evento, moderato dall’Avv. Viviana Lancia, responsabile del trattamento dati del Comune di Cassino, ha visto interventi di esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui: Luca Fardelli, Consigliere comunale di Cassino e delegato dal Sindaco Enzo Salera; Giuseppe Di Mascio, Presidente Ordine Avvocati di Cassino; Zoran Pašalić, Ombudsman della Serbia; Nino Rossi, Vice Presidente CNA Frosinone; Marina Spiridioni, Responsabile dell’Agenzia complessa INPS Cassino; Luigi Di Santo, Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza, Università di Cassino; Giuseppe Golini Petrarcone, Avvocato; Valentina Cambone, Sindaco di Colle San Magno e Avvocato; Andrea Velardo, Vice sindaco di Castrocielo e Consigliere provinciale di Frosinone; Daniele Maura, Consigliere regionale del Lazio e proponente della Legge sul Difensore Civico.

“Un sentito ringraziamento – ha dichiarato Marino Fardelli – va al pubblico numeroso e partecipe, che con domande e riflessioni ha arricchito il dibattito, dimostrando quanto sia sentito il bisogno di una Pubblica Amministrazione più vicina e reattiva. Questo è stato il primo incontro pubblico del nuovo anno e diversi sindaci mi hanno chiesto di ripetere questa esperienza, che attraverserà tutta la regione Lazio, in quanto è importante, in occasione del 45mo anniversario dell’istituzione di questa figura di garanzia, che i cittadini del Lazio siano ulteriormente messi al corrente del ruolo e della funzione della difesa civica per la difesa dei loro diritti”.

“Questo evento è stato un momento di confronto costruttivo, che ha messo in luce il valore della collaborazione tra istituzioni e cittadini per costruire un futuro in cui la Pubblica Amministrazione sia un vero punto di riferimento per tutti”, ha proseguito ancora il Difensore civico del Lazio, che ha concluso affermando che “l’impegno prosegue nel rafforzare il dialogo e nel promuovere buone pratiche amministrative, per rendere la PA più giusta ed equa e per far conoscere la figura della difesa civica nel Lazio”.