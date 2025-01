CS Città metropolitana Parrucci – nuovo regolamento impianti sportivi scolastici CMRC

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Scuola. Il Consiglio metropolitano approva all’unanimità il Regolamento per la concessione e la valorizzazione degli impianti sportivi degli Istituti Scolastici. Parrucci: “Nuove strutture e riqualificazione di quelle esistenti per sostenere lo sport nel territorio”

Approvato in Consiglio metropolitano all’unanimità il nuovo Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzato ad agevolare lo sviluppo delle attività sportive e del tempo libero nei singoli territori, con la possibilità di riqualificare e costruire nuove palestre e impianti sportivi. Sarà data ad associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche, con il nuovo Regolamento, agli enti del terzo settore costituiti da almeno tre anni e ai centri sportivi scolastici, la possibilità di utilizzare le palestre e gli impianti in orario extra scolastico. La concessione durerà non più tre ma quattro anni, selezionando le associazioni con procedura ad evidenza pubblica e con il nulla osta dell’Istituto. Per quanto riguarda la possibilità di investimenti da parte dei privati, le concessioni avranno una durata corrispondente al valore dell’intervento, non inferiore a cinque anni. Si prevede in tal caso lo scomputo del costo dei lavori dal contributo da versare per la concessione, pari al 100% per tutta la fase di realizzazione e nei primi 6 mesi successivi alla fine dei lavori, a scalare per i successivi periodi.

“Il nuovo Regolamento è frutto di un lavoro sinergico svolto assieme a tutti gli attori del settore, con il supporto dell’intero Consiglio metropolitano. Pensiamo che lo sport abbia un valore importantissimo per tutte le nostre ragazze e i nostri i ragazzi e per i territori della Città metropolitana di Roma Capitale. Siamo concentrati nell’investire sulla sicurezza dei nostri istituti ma nonostante l’utilizzo di tutti gli spazi finanziari disponibili, si registra ancora un gap di 130 milioni. Con la possibilità di presentare forme di partenariato pubblico-privato, su tre tipologie di investimenti, dalla riqualificazione nell’ambito della concessione quadriennale a interventi di ripristino e a quelli per la costruzione di nuove strutture, andiamo in parte a recuperare questo gap. Dopo l’approvazione, lavoriamo per far uscire il primo bando entro il mese di febbraio, fondamentale perché quest’anno scadranno tutte le concessioni prolungate dal Covid. Dunque nel periodo 2025-2026 saremmo in grado di avere assegnato tutti gli spazi, in modo tale da far partire la nuova stagione scolastica. Diamo particolare attenzione all’inclusione delle fasce più deboli, aprendo la possibilità di partecipazione agli enti del terzo settore. Un impegno condiviso e sostenuto dal Sindaco Gualtieri, per restituire ai nostri cittadini spazi sportivi sicuri, aperti e pubblici che attraverso lo sport sostengano inclusione, sviluppo e partecipazione alla vita attiva da parte di tutti”.

Il Consigliere Delegato edilizia scolastica e politiche della formazione di Città metropolitana di Roma Capitale, Daniele Parrucci.

Roma, 17 gennaio 2025