CS – Cerimonia di San Sebastiano: lunedì 20 gennaio la Polizia Municipale celebra il proprio Patrono e presenta i dati dell’attività operativa 2024

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Cerimonia di San Sebastiano: lunedì 20 gennaio la Polizia Municipale celebra il proprio Patrono e presenta i dati dell’attività operativa 2024

Lunedì 20 gennaio, alle ore 11, presso la Collegiata di S. Ambrogio, si terrà la Santa Messa in onore di San Sebastiano, Patrono della Polizia Municipale.

La cittadinanza è invita a partecipare alla celebrazione, durante la quale saranno illustrate le principali attività svolte dal Comando nell’ultimo anno. Al termine della cerimonia, il Sindaco di Alassio Marco Melgrati consegnerà una pergamena di riconoscimento all’ex commissario Pietro Bruzzone, andato in pensione lo scorso anno.

Come da tradizione, questa celebrazione rappresenta un momento significativo per il Corpo di Polizia Locale, non solo per onorare il proprio Santo Patrono, ma anche per condividere un bilancio delle attività svolte.

Interverranno il Sindaco di Alassio e il Comandante della Polizia Locale nonché Dirigente del Comune di Alassio, Francesco Parrella.

