17 Gennaio 2025

ven 17 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Roma. Quarticciolo. Sce-Ev Campidoglio: “No a modello Caivano, nostra adesione ad assemblea pubblica”

Roma, 17 gennaio 2025 – “Domani saremo al fianco di Quarticciolo ribelle e degli abitanti del quartiere che dicono no all’estensione del modello Caivano, quello dell’emergenza, a favore invece di politiche strutturali e di una cabina di regia comunale che faccia

proprio il piano di rilancio basato sull’esigenze del territorio e individuato dalla comunità insieme all’università. Il sindaco Roberto Gualtieri si è già espresso ribadendo la necessità di un coordinamento con le strategie di intervento già pianificate dal Comune.

Il Quarticciolo non è un deserto, la cittadinanza si è organizzata e ha presentato proposte, sono nate esperienze sociali che vanno preservate, come il doposcuola nell’ex questura di via Ostuni, struttura che occorre recuperare procedendo alla regolarizzazione di chi la abita, definite progettualità che vanno dalla riapertura di una piscina alla Fabbrica del Teatro.

Cadere invece nella rete dell’emergenza vorrebbe dire solo denaro pubblico sprecato, uso di forza senza ascolto, prevaricazione senza miglioramento, esibizione del potere senza sostanza. In definitiva una perdita di opportunità per il territorio”.

Così in una nota i consiglieri capitolini Michela Cicculli e Alessandro Luparelli di Sinistra civica ecologista e Nando Bonessio di Europa verde ecologista.