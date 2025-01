[Comunicato da Città Metropolitana di Genova] A Chiavari prende forma il futuro dell’istruzione: presentato al Ministro Foti il progetto per un campus tecnologico innovativo da oltre 1600 studenti

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

Giovedì 16 gennaio 2025, a Roma, il Sindaco Metropolitano f.f. Antonio Segalerba e la Consigliera Delegata all’Istruzione ed Edilizia Scolastica Laura Repetto hanno incontrato il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, Tommaso Foti, per presentare il progetto vincitore del concorso di idee premiato dal Sindaco Metropolitano Marco Bucci il 29 novembre 2023. Il progetto riguarda la realizzazione di un moderno campus scolastico tecnologico a Chiavari, destinato a oltre 1600 studenti.

Durante l’incontro, il Ministro Foti ha apprezzato il progetto e la sua esposizione. Nei prossimi giorni, il Sindaco Metropolitano avvierà un confronto con Regione Liguria per approfondire le possibilità di utilizzo dei fondi di coesione o di altri canali di finanziamento. Successivamente, verranno ripresi i contatti con il Ministro Foti per valutarne lo sviluppo.

L’innovativo progetto, elaborato da un giovane team di architetti, è pensato per integrarsi armoniosamente nel paesaggio. La planimetria, caratterizzata da linee curve, pieni e vuoti, valorizza il contesto paesaggistico vista mare e crea un dialogo tra la città, il pubblico studentesco e la cittadinanza.

Il campus ospiterà 70 aule, attualmente locate in oltre sei edifici privati, per un costo complessivo annuo di affitto superiore a 650.000 euro. Tali strutture non risultano pienamente funzionali. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di campi sportivi, palestre, mense, una biblioteca, aule per convegni, laboratori e ampie aree verdi sul mare, fruibili anche dalla città.

Questo nuovo polo scolastico garantirà un significativo miglioramento dell’offerta formativa, rendendola più attrattiva per studenti e studentesse. Le nuove strutture, situate in una posizione strategica nel Tigullio, già servita dalla stazione ferroviaria e da altri mezzi di trasporto, offriranno opportunità di formazione nei settori più richiesti dal mercato del lavoro.