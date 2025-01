4° comunicato stampa del 17 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

CASTEL VOLTURNO (CE). FINGE DI ESSERE UN CORRIERE E RITIRA PACCHI PER UN

VALORE DI OLTRE 400 EURO DESTINATI A TERZI. 53ENNE DENUNCIATO DAI

CARABINIERI

Il 53enne del napoletano è stato bloccato nella mattinata di ieri dai

carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone in via Mezzagni a Castel

Volturno, dove, fingendo di essere un corriere, aveva già prelevato due

grossi pacchi contenenti generi alimentari e risultati acquistati on line su

una piattaforma di e-commerce.

A seguito degli immediati accertamenti i militari hanno accertato che

l’uomo, attraverso l’utilizzo indebito di credenziali di accesso alla

piattaforma ed una carta di credito attivata con dati identificativi

fittizi, era riuscito ad accedere alla piattaforma di vendita acquisendo le

informazioni necessaria all’individuazione delle spedizioni di prodotti di

suo interesse.

Nel corso dell’immediata perquisizione personale e domiciliare eseguita a

carico dello stesso i carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità

varia documentazione, tra cui copie di documenti di identità appartenenti a