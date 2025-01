(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 Stellantis: Scotto (Pd), preoccupati da calo vendite, cosa fa il governo?

“Siamo preoccupati per il calo delle vendite di Stellantis nel 2024. Un ulteriore segnale negativo che ci parla di un anno che arriva difficile con gli annunci già certificati di cassa integrazione negli stabilimenti italiani. Il Governo deve avere un ruolo più assertivo e non affidarsi solo alle dichiarazioni di principio dell’azienda. Servono piani industriali duraturi e l’impegno di un fondo sociale europeo per la transizione su cui la destra continua a non dare risposte”. Così il deputato dem Arturo Scotto, capogruppo Pd in Commissione Lavoro.

Roma, 16 gennaio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it