(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 SICUREZZA. DE CORATO (FDI): A MILANO ENNESIMA VIOLENZA MA SALA ATTACCA CC SU CASO RAMY

“Dopo le terribili molestie di capodanno, a Milano è avvenuta una nuova atroce violenza contro una studentessa di 19 anni, rapinata e violentata da numerosi stranieri fuori dall’Alcatraz. Il sindaco Sala dell’argomento continua a non voler parlare, a minimizzare e sminuire. Un atteggiamento ridicolo e vergognoso quello del sindaco di Milano. Le sue attenzioni sembrano invece essere rivolte unicamente ad attaccare i Carabinieri coinvolti nel caso Ramy. Proprio oggi Sala ha sottolineato quanto per lui sia sbagliato l’inseguimento di venti minuti da parte delle forze dell’ordine, ‘colpevoli’ semplicemente di aver fatto il loro dovere. Trovo pericoloso da parte del primo cittadino un simile atteggiamento contro i nostri uomini in divisa”. Lo dice Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Affari costituzionali ed ex vicesindaco di Milano.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati