Roma, 16 Gennaio 2025

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, MATERA (FDI): RIFORMA STORICA PER ITALIA GIUSTA

“Con l’approvazione in prima lettura della separazione delle carriere ci troviamo di fronte ad una riforma storica per un’Italia più giusta. Il Giudice è terzo e indipendente, senza che abbia la possibilità anche di ricoprire la funzione di Pubblico Ministero. In questo modo, un processo potrà svolgersi con una parità effettiva tra accusa e difesa.

Oggi, diamo alla Nazione un sistema giudiziario più equilibrato. Grazie all’importante lavoro del ministro Nordio che, con impegno e pazienza, porta a casa un importante risultato atteso da anni”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati