(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 M.O., TERZI (FDI): FORTI RISERVE SU FUNZIONARIO ONU FRANCESCA ALBANESE

“Da tempo esprimo forti riserve – così come altre importanti voci che si occupano nelle sedi internazionali di tutela dei diritti umani – sulle dichiarazioni, posizioni e iniziative di Francesca Albanese, special rapporteur onusiana sulla situazione dei diritti umani in Palestina, che per il ruolo che ricopre dovrebbe dimostrare quegli essenziali requisiti di imparzialità, obiettività e di valutazione coerenti con i principi e le norme di diritto internazionale vincolanti per tutto il personale delle Nazioni Unite. Nel caso specifico, ricordo le sue dichiarazioni sul 7 ottobre 2023, quando affermò che le vittime israeliane trucidate e uccise da Hamas non fossero state eliminate a causa dell’odio antisemita e fondamentalista ma in risposta ai comportamenti di Israele perché ‘l’inferno di oggi non oscura decenni di violenza’; o ancora le sue fantasiose ricostruzioni sul recente gravissimo episodio di intolleranza nei confronti della comunità ebraica a Bologna durante il corteo proPal, criticando la asserita ‘invocazione costante dell’antisemitismo come clava per giustificare le azioni del governo israeliano’. L’auspicio è che tutto il sistema delle Nazioni Unite – in particolare le agenzie, i programmi e i suoi rappresentanti – lavorino senza doppi standard e radicalismi ideologici per una soluzione di pace, sicurezza e stabilità nella regione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi in merito alle rivelazioni della inviata speciale degli Stati Uniti contro l’antisemitismo, l’ambasciatrice Lipstadt, sulle parole di disistima del Segretario generale dell’ONU Guterres nei confronti della UN Special Rapporteur Francesca Albanese.

