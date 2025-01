(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 Lavoro, Tenerini: “Partecipazione lavoratori all’impresa riforma di responsabilità e costruzione”

“La proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese rappresenta un passo avanti fondamentale per costruire un modello di relazioni industriali moderno e inclusivo, capace di garantire ai lavoratori un ruolo attivo nelle decisioni aziendali. È una visione che incarna i principi di equilibrio e corresponsabilità, valori centrali per il nostro impegno politico in Forza Italia”.

Lo dichiara in una nota Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e Responsabile nazionale Dipartimento Lavoro del partito azzurro.

“In questo contesto, il contributo della CISL e del suo segretario generale, Luigi Sbarra, merita il massimo apprezzamento. Il loro approccio dialogante e pragmatico dimostra che è possibile costruire una rappresentanza sindacale autorevole e autonoma, senza cedere alla tentazione di trasformare le legittime istanze dei lavoratori in strumenti di scontro ideologico o politico. Al contrario, l’atteggiamento del segretario della CGIL, Maurizio Landini, rischia di compromettere questa prospettiva. La sua strategia, ormai palesemente orientata verso una personale campagna elettorale, alimenta tensioni sociali e contrapposizioni sterili, distogliendo l’attenzione dai veri obiettivi: la tutela dei lavoratori e la promozione di un sistema produttivo competitivo e solidale”, spiega.

“Forza Italia continuerà a sostenere con convinzione le riforme che puntano a promuovere la partecipazione e la coesione tra lavoratori e imprese, valorizzando i modelli che si fondano sulla collaborazione e sull’interesse comune. È da qui che passa il futuro del lavoro e del nostro Paese”, conclude.

