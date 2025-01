Jessica Guidetti si dimette da consigliera comunale, ma resterà assessore della Giunta di Albinea

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 Tel. 0522/590211

COMUNE DI Fax

e-mail:

0522/590236

ALBINEA oppure

a.re.it

Provincia di Reggio Emilia sito Internet:

http://WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Alla redazione con preghiera di pubblicazione. Grazie e buon lavoro.

Oggetto: comunicato stampa

Jessica Guidetti si dimette da consigliera comunale, ma

resterà assessore

Al suo posto entra in Consiglio Daniele Nassisi

ALBINEA (16 gennaio 2024) – Cambio in corsa nel Consiglio comunale di

Albinea: la consigliera Jessica Guidetti si è dimessa lasciando il posto al primo

dei “non eletti” Daniele Nassisi. Guidetti resterà nel ruolo di assessore

all’interno della giunta guidata dalla sindaca Roberta Ibattici.

“Nei giorni scorsi ho preso un’importante decisione che riguarda il mio ruolo

istituzionale nel nostro Comune – spiega Guidetti ricordando la sua elezione in

Consiglio nel 2024 nella fila della lista “Uniti per Albinea” e la chiamata in

giunta del 25 giugno con le deleghe a Politiche giovanili, famiglia, politiche per

la casa, commercio, pari opportunità e legalità – Oggi per me è diventato molto

impegnativo rivestire entrambe le cariche (consigliere e assessore), visto

l’importante impegno che la funzione di amministratore richiede. Pertanto,

dopo una lunga riflessione, condivisa con la Segreteria provinciale di Azione, la

sindaca e il mio gruppo politico, ritengo opportuno rassegnare le mie dimissioni

dalla carica di consigliera. Continuerò la mia attività di amministratrice con

grande determinazione, senso di responsabilità e puntando sempre ed in via

esclusiva all’interesse della mia comunità. Non posso che rivolgere un grande

augurio a chi prenderà il mio posto”, conclude Guidetti.

Marco Barbieri