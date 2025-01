(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 Ita-Lufthansa, Liris (FDI): Antonella Ballone nel CDA, un orgoglio per l’Abruzzo

“Desidero porgere le mie più vive congratulazioni alla carissima amica e presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, per la prestigiosa nomina nel consiglio di amministrazione della compagnia aerea ITA-Lufthansa. Per l’intero Abruzzo è motivo di grande orgoglio vedere una rappresentante del nostro territorio, con una comprovata esperienza nel settore dei trasporti, contribuire al governo di una realtà così strategica per il Paese e per la mobilità internazionale. A lei, e all’intero Consiglio di Amministrazione, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà rappresentare al meglio le competenze e le eccellenze della nostra regione.

Così il senatore di FdI e capogruppo in Commissione Bilancio Guido Quintino Liris.

