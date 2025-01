[Comune Palermo] Centro sociale allo Sperone – Dichiarazione Bonanno, Raja e Gandolfo

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 *«L’inaugurazione del centro sociale di Via Di Vittorio, rappresenta un

momento storico per il quartiere dello Sperone e per tutta la città.

Restituire alla collettività questo centro sociale significa dimostrare,

con i fatti, attenzione nei confronti della città e dei quartieri

periferici mettendo in campo strumenti concreti nella lotta al disagio

sociale. La funzione di aggregazione sociale e di sostegno alla disabilità

che avrà il centro, lo renderà un fiore all’occhiello della nostra città e

darà certamente impulso ad un processo di riqualificazione e rivalutazione

del quartiere e di tutta la circoscrizione»*.

Lo dichiarano i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana Domenico

Bonanno e Viviana Raja ed il consigliere della seconda circoscrizione

Alessandro Gandolfo.

