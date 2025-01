(ARC) Eventi: Roberti, nuovo supermercato Despar a Ts servizio a comunit

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 Trieste, 16 set – “Un nuovo supermercato non ? soltanto

un’attivit? economica e di impresa che cresce ma anche un

servizio per la comunit? in una zona di passaggio molto fruita

dai triestini e anche dai turisti, sempre pi? numerosi nel

capoluogo regionale”.

Cos? l’assessore del Friuli Venezia Giulia alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti ha salutato il taglio del nastro del punto

vendita Despar di via XX Settembre 15 nel corso di una cerimonia

che si ? svolta stamani cui ? intervenuto anche il sindaco di

Trieste Roberto Dipiazza.

“L’augurio che rivolgo all’azienda – ha aggiunto Roberti – ? di

continuare cos?, con una presenza assidua e costante sul

territorio e, perch? no, di inaugurare presto un ventiseiesimo

esercizio nel comune di Trieste. Fondamentale, dal nostro punto

di vista, ? l’impegno che ponete nel garantire la qualit? dei

prodotti per i consumatori”.

