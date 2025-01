Agenzia regionale 46.25 lacatena_piano delle coste

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 *Piano delle Coste, Lacatena incontra i balneari: “Lavoriamo su disciplina

uniforme per dare certezze agli operatori, assicurare libera fruizione del

mare e tutelare la costa”*

Nota del consigliere regionale delegato all’Urbanistica e al

Paesaggio, *Stefano

Lacatena*.

“Oggi iniziamo a tracciare la strada che ci porterà a mettere in sicurezza

il nostro patrimonio paesaggistico e sostenere un comparto economico

strategico per la Puglia come quello balneare: sono particolarmente

soddisfatto dal primo incontro del tavolo tecnico che ho convocato per

condividere le modifiche necessarie al Piano regionale della Costa e alla

legge regionale 17 del 2015 che disciplina il demanio. Il turismo pugliese

è prevalentemente legato al mare e alla nostra costa straordinaria, ma in

questi anni abbiamo dovuto pagare le conseguenze di un quadro normativo,

nazionale e regionale, inidoneo a fornire stabilità ai Comuni e agli

investitori. Quello che vogliamo fare è avviare un percorso partecipato in

grado di assicurare l’applicazione uniforme delle norme da parte di tutti i

Comuni, dando certezze agli imprenditori e garantendo allo stesso tempo la

libera fruizione del mare per tutti i cittadini. Di qui l’imprescindibile

esigenza di modificare la normativa regionale sul demanio e rivedere il

Piano regionale delle Coste con il contributo di tutti gli attori

coinvolti. Per questo oggi ho voluto incontrare le associazioni di

categoria dei balneari, ma poi apriremo il tavolo alla partecipazione degli

ordini professionali, dell’ANCI e delle associazioni ambientaliste per fare

un ragionamento complessivo. Il nostro obiettivo è dare regole certe,

mettendo in sicurezza un segmento prevalente del nostro sistema turistico e

dando ai Comuni la possibilità di operare correttamente, chiudendo una fase

di grande difficoltà. Molti Comuni, per esempio, stanno provando a fare i

bandi per le concessioni, ma senza una guida unitaria e delle linee guida

certe e chiare ognuno si sta muovendo in autonomia con procedure diverse.

Noi lavoreremo affinché la Puglia sia una delle prime Regioni in Italia a

costituire un coordinamento forte per le attività relative alle gare per le

concessioni. Non è una questione meramente tecnica o procedurale: da qui

discende l’opportunità di dare prospettive certe ai gestori dei lidi e a

tutta l’economia che ruota attorno al sistema balneare e garantire a tutti

i cittadini la libera fruizione del mare”.