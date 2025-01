(ACON) ALPINI. MAURMAIR-BALLOCH (FDI): RIPROPOSTO CONTRIBUTO A SEZIONI FVG

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 16 gen – “Gli Alpini sono da sempre una delle

ricchezze pi? importanti del nostro Paese. Con il loro fare si

distinguono per capacit?, abnegazione, senso di appartenenza e

grande generosit? nel pi? schietto e sincero spirito alpino. Sono

persone che conservano e tramandano i valori propri di chi vive

tra le cime innevate, forti della volont? di lavorare, arricchiti

dallo spirito di sacrificio e il senso di grande solidariet? per

chi ? in difficolt?. Ma nell’animo alpino si ? sviluppato un

forte rispetto per la natura e per la nostra montagna, fonte di

grande orgoglio per la regione e per la nazione. Con il loro

operare incarnano in modo semplice e schietto i valori

dell’altruismo, sapendo realizzare interventi concreti e attuando

quel modo di fare semplice che contraddistingue chi popola il

Friuli Venezia Giulia. La loro presenza e il loro contributo sono

stati determinanti nei periodi pi? difficili dell’Italia, ma

sanno anche essere fonte di giovialit? e spirito di gruppo”.

Lo sottolinea, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli

d’Italia Markus Maurmair insieme al collega Stefano Balloch, alla

presenza del vicegovernatore della Regione, Mario Anzil.

“A fronte di questa evidenza – continua Maurmair – abbiamo

riproposto, con un emendamento a firma mia e del collega Balloch,

ampliando lo spettro delle fattispecie d’intervento, il

riconoscimento di un contributo a favore delle sezioni regionali

degli Alpini presenti in Friuli Venezia Giulia, al fine di

favorire la manutenzione e il ripristino di percorsi, sentieri,

capitelli, ancone, cippi commemorativi, chiesette e cimiteri,

nonch? il miglioramento di baite e rifugi”.

I due esponenti di FdI rimarcano “la sovrapposizione d’intenti

tra i sottoscritti consiglieri regionali e il quotidiano operare

degli Alpini, che ci ha stimolato l’idea di cogliere il valore

aggiunto che sapranno dare alle risorse ricevute per una serie di

interventi di riqualificazione e ripristino di siti toccati dalle

due Grandi Guerre. L’intento ? quello di commemorare chi si ?

sacrificato per la Patria e allo stesso tempo garantire una fonte

storica attendibile per le nuove generazioni, affinch? vengano

fatte partecipi di come l’Italia e il Friuli Venezia Giulia si

sono autodeterminati”.

Balloch ribadisce che si tratta di uno stanziamento di rilievo

anche per gli Alpini del Cividalese e delle Valli del Natisone,

per un importo importante attraverso il quale sar? possibile

restituire la bellezza e il dovuto decoro a strutture che avevano

necessit? di essere restaurate da molti anni e che ospitano

cerimonie civili e religiose di ricordo dei nostri caduti. La

buona volont? e l’esperienza del mondo degli Alpini, sulla scia

di quella che ? stata una delle loro prime missioni, conduce a

preservare la nostra memoria e i luoghi dove cento e pi? anni fa

purtroppo risuonavano i boati delle bombe, spazi della memoria a

testimonianza della storia contemporanea. Oggi queste strutture

sono meta degli appassionati di montagna, ma anche spazi con

finalit? di soggiorno”, aggiunge il consigliere di Maggioranza.

Il bando si ? chiuso nei mesi scorsi e ora sono noti i progetti

avanzati da quattro sezioni Ana, che riguardano 18 interventi per

un totale di spesa finanziata pari a circa 620mila euro.

Nello specifico, la sezione di Udine presieduta da Mauro Ermacora

ha richiesto risorse per il restauro delle lapidi commemorative

dei caduti dispersi delle due guerre mondiali presenti nella

chiesa di San Martino di Codroipo, per la manutenzione periodica

di 181 croci in ferro presenti nel cimitero militare dei caduti

di Aquileia, chiamato anche Il Cimitero degli eroi, per la

riqualificazione dell’area monumentale a ricordo della tragedia

del Galilea sul monte di Ragogna, per il ripristino dell’antica

fontana denominata “dal predi”, della fine dell’Ottocento e

posizionata a Cergneu Superiore in comune di Nimis oltrech? per

la sistemazione e la ristrutturazione dei monumenti ai caduti a

Medeuzza e a Racchiuso di Attimis.

La sezione di Pordenone presieduta da Ilario Merlin ha ottenuto

un contributo per intervenire sulla Casera Valfredda di Giais,

sulla chiesetta di San Valentino a San Vito al Tagliamento, sul

cimitero di guerra della Val Da Ros a Clauzetto e per la

manutenzione della chiesetta di Sant’Urbano in localit? Villotta

di Vicinale a Pasiano di Pordenone.

Per la sezione della Carnia presieduta da Ennio Blanzan, saranno

fondamentali due interventi di manutenzione straordinaria: la

cappella di Paularo e il parco della Rimembranza a Sutrio.

Infine, la sezione di Cividale del Friuli presieduta da Antonio

Ruocco, in sinergia con alcune parrocchie, ha individuato alcuni

siti delle Valli del Natisone che necessitano di interventi

urgenti di recupero. Nello specifico si tratta del restauro del

campanile della chiesa di Sant’Andrea apostolo a Erbezzo, la

chiesetta di Santo Spirito sul Monte, le chiese di San Quirino a

San Pietro Natisone e la cappella di Biacis. Inoltre saranno

restaurati il monumento a Cividale dedicato ai caduti dei

battaglioni della Prima guerra mondiale, e la cappella del

cimitero di Orzano.

“Concedere un contributo alle sezioni Ana per la manutenzione e

valorizzazione di queste realt?, legate appunto anche alla

memoria storica delle battaglie combattute nei nostri territori,

? quindi doppiamente importante per poter far comprendere la

storia e arricchire le forme di attrazione turistica, dando

valore a chi, dopo le vicende belliche del secolo scorso, ha

voluto ricordare con cippi, monumenti e altre forme d’arte il

sacrificio dei caduti e le loro vicende, a memoria delle future

generazioni”.

“? questa una linea di finanziamento che mira a preservare e

valorizzare un patrimonio di testimonianze storiche che ?

necessario tramandare alle nuove generazioni e che le sezioni Ana

da tempo si impegnano a rendere fruibili al pubblico. Si tratta –

aggiunge il vicepresidente Anzil – di testimonianze utili a

prendere coscienza della realt? della guerra che ha forgiato il

territorio regionale, nei luoghi che sono stati teatro dei pi?

aspri combattimenti, e a farne tesoro per elaborare le visioni

future. ? quindi importante che la Regione sostenga

l’Associazione Nazionale Alpini nel nobile lavoro di manutenzione

e valorizzazione a cui da sempre si ? dedicata con continuit? e

impegno, e di cui dobbiamo esserle grati. Gratitudine che voglio

esprimere anche al consigliere Maurmair per aver proposto

l’iniziativa e al consigliere Balloch per aver contribuito ad

aumentare le risorse messe a disposizione”.

