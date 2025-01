Tribunale Ue: Guerra in Ucraina: Il Tribunale conferma le misure restrittive adottate nei confronti dell’operatore di telefonia mobile russo MegaFon

(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 Guerra in Ucraina: Il Tribunale conferma le misure restrittive adottate nei confronti dell’operatore di telefonia mobile russo MegaFon

L’inserimento e il mantenimento del nome di tale società negli elenchi delle entità interessate dalle misure restrittive erano fondati

Sentenza del Tribunale nella causa T-193/23 | MegaFon/Consiglio

In allegato il comunicato stampa in italiano

Sofia Riesino

Unità Stampa e Informazione – Sezione IT

Direzione della comunicazione

[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

curia.europa.eu