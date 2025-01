(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 SMART CITY, CERRETO (FDI): IDENTITÀ SIA IL PERNO DELLE REALTÀ URBANE

“Abbiamo presentato oggi il n.8 della rivista dell’UGL “La Città del domani”, un numero focalizzato a comprendere le realtà urbane e ad evidenziarne contraddizioni e prospettive a 360°. Lo sforzo intellettuale posto in essere ha come risultato un numero completo e chiaro nella sua complessità, ricco di intuizioni e spunti. Alla città globale si contrapponga la città reale, delle identità e delle opportunità, che veda nella tecnologia uno strumento e non una divinità, che veda nel locale un plus e non una menomazione, che si liberi dalle follie green in favore di un sano buon senso e che abbia al centro la persona. Tutto questo passa necessariamente da una riqualificazione delle periferie e da un approccio alle tematiche sociali reale, come sta facendo ilo Governo Meloni, che sta riducendo le disuguaglianze e combattendo degrado e criminalità. Ringrazio Francesco Paolo Capone, Segretario generale UGL, Ada Fichera, Direttore Editoriale Pagine Libere, Edizioni Sindacali, Gian Piero Joime, docente di Economia Ambientale, Università G. Marconi e Guglielmo Pannullo per aver moderato l’incontro”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e Capogruppo in Commissione agricoltura al termine della presentazione alla Camera dei Deputati de “La città del domani”.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati