L’Atlante delle terre del sogno di Lovecraft presentato il 19 gennaio nella sala civica di Albinea

Oggetto: comunicato stampa

L’Atlante delle terre del sogno di Lovecraft in sala civica

L’autore Baja Guarienti dialoga con Francesco Lenzini

Domenica 19 gennaio l’iniziativa organizzata dal Lions Club di Albinea

ALBINEA (15 gennaio 2024) – Domenica 19 gennaio, alle ore 16, nella sala civica di

Albinea (via Morandi 9) sarà presentato l’”Atlante delle terre del sogno di Lovecraft”.

In questo libro, edito da Mondadori, Carlo Baja Guarienti tratteggia un viaggio

straordinario attraverso le Terre del Sogno di Lovecraft illustrato in modo superlativo

da Alberto Ponticelli. Il volume sarà presentato da Francesco Lenzini dialogando con

l’autore.

L’evento è organizzato e promosso dal Lions Club L. Ariosto di Albinea, in

collaborazione con la Biblioteca comunale P.Neruda, nell’ambito del Patto per la

lettura del Comune.

Geografie tentacolari e geometrie non euclidee sono parte ineludibile dell’immaginario

oscuro di H. P. Lovecraft, che nei decenni ha travalicato la pagina scritta per ispirare

autori, illustratori e registi. Da Aira, la città di marmo e berillio, fino a Kadath, l’ultima

dimora degli Dèi della Terra, tra monti inespugnabili, deserti, foreste inestricabili,

questi luoghi non sono altro che sogni. Ma se è vero che in fondo tutte le cose umane

non sono altro che sogno, questo atlante visionario non è diverso da ogni altro

catalogo di posti mai visitati. A compilarlo è Carlo Baja Guarienti, aiutato dalla matita

di Alberto Ponticelli, con una postfazione di S.T. Joshi e la mappa disegnata da

Francesca Baerald. Ciò che ne esce è una imperdibile guida ai reami fantastici nati

dalla penna del Solitario di Providence.

Carlo Baja Guarienti si è formato all’Università di Ferrara, alla Scuola Normale

Superiore di Pisa e al Warburg Institute. Ha pubblicato saggi di storia politica e

culturale del Rinascimento e ha curato l’edizione dell’opera di G. Bebbi Guerre civili

della città di Reggio fra Bebii e Scaioli (Reggio Emilia, 2007).

Francesco Lenzini (Reggio Emilia, 1978), docente al Politecnico di Milano, è anche un

creatore di spettacoli che esplorano arte e storia con un taglio inedito e accattivante.

Ha trasformato aule e teatri in palcoscenici vivi di emozione e apprendimento.

